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'de : 1 ölü, 2 yaralı

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 5.8.2017 04:32
Artvin'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

'de bir eğlence mekanında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı

Edinilen bilgiye göre; Olay saat 23:00 sularında merkezindeki bir eğlence mekanında gerçekleşti. İddiaya göre Y.E.(20) isimli bir şahıs bir önceki gün tartışma yaşadığı eğlence mekanına bu kez silahla geldi. Eğlence mekanında çalışan 24 yaşındaki Doğan D.'ye ateş eden Y.E.'yi durdurmaya çalışan H.Ç.(54) ve M.Y. (31) de yaralandı. Vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralanan Doğan D., H.Ç. Ve M.Y. olay yerine gelen ambulanslarla Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Saldırgan olduğu iddia edilen Y.E. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayda ağır yaralanan Doğan D. yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayda karnına kurşun isabet eden H.Ç. ve ayağından vurulduğu öğrenilen M.Y.'nin ise tedavilerinin ise devam ettiği öğrenildi.

Polis kaçan şahsı kısa sürede yakalayarak Artvin Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Olayı duyan yaralıların yakınları ise olayı duyar duymaz hastaneye akın etti.
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Artvin'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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