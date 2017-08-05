Vinçle evini çaldılar!

Bursa
'da daha önce otomobil ve motosiklet hırsızlığı suçları dahil olmak üzere 10'a yakın hırsızlık olayına karıştıkları öne sürülen 20 yaşındaki Hıdır A. ve Faruk Ç.'nin son hırsızlığı "bu kadar da olmaz" dedirtti: İki şüpheli, kiraladıkları vinçle merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde bulunan bir prefabrik ev
i yaklaşık 20 dakikada yükleyerek çaldı. 7 yıldır aynı yerde duran prefabrik evinin yerinde olmadığını gören Tahir Ali Uçan
ise şaşkınlığa uğrayarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis, şüphelileri çaldıktan sonra boş araziye yerleştirdikleri prefabrik evde gözaltına aldı. İki şüphelinin aynı yöntemle 10'a yakın hırsızlık olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli merciler tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Evi çalınan Tahir Ali Uçan, "İnsanda bu cesaret olur mu? Tanımadığın bir insanın evini alıp götürüyorsunuz. Ben de şaşırdım, şoke oldum. 3-4 ton ağırlığı var" dedi.