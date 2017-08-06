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'daki Pazar günleri için yayalaştırıldı!

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 6.8.2017 19:33 Güncelleme Tarihi: 6.8.2017 19:48
Aksaray'daki Ordu Caddesi Pazar günleri için yayalaştırıldı!

İstanbul’un en yoğun caddelerinden biri olarak bilinen Pazar günleri için trafiğe kapatıldı. Caddeyi artık Pazar günleri sadece yayalar ve bisikletliler kullanabilecek.

İstanbul'da trafik yoğunluğunun yaşandığı noktalardan biri olarak bilinen Fatih 'daki trafiğe kapatıldı.

Geçtiğimiz hafta "Sağlıklı Yaşam İçin Bisiklet Kullan" sloganı ile düzenlenen bisiklet tutunda trafiğe kapatılan Laleli'deki Ordu Caddesi, Pazar günleri için trafiğe kapatıldı. Bundan böyle her Pazar caddeyi sadece yayalar ve bisiklet sevenler kullanacak.

Caddenin yayalar tarafından kullanılacak olmasına sevindiğini belirten bölge esnafı ise "Pazar günleri işlerin yoğun olduğu günlerdir. Ancak çok fazla trafik yoğunluğu vardı. Şimdi vatandaş caddeyi daha çok kullanacak. Bu hem vatandaş için hem bizim için iyi oldu" diye konuştu.

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Aksaray'daki Ordu Caddesi Pazar günleri için yayalaştırıldı!
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