Aracıyla denize uçtu, iki gün kimsenin haberi olmadan yaralı şekilde bekledi

Edinilen bilgiye göre, saat 12.10 sıralarında Kuşadası Körfezi Ahmetbeyli mevkiinde kayalık bölgeye bir aracın uçtuğu ihbarı üzerine Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bölgede gerçekleştirilen arama kurtarma çalışması sonucu Ahmetbeyli sahil kesiminde denize uçan araç ile yaralı bir araç sürücüsüne ulaşıldı.

Yaralı araç sürücüsüne ilk müdahaleyi yapan sahil güvenlik ekipleri, sedye ile uçurumdan çıkararak, yaralıyı 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

Bu arada, sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı araştırmada M.N. isimli şahsın, iki gün önce aracıyla denize uçtuğu ancak kimseye haber veremediği için kaburga ve ayağında kırık halde iki gün boyunca kurtarılmayı beklediği ortaya çıktı.