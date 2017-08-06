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Aracıyla denize uçtu, iki gün kimsenin haberi olmadan yaralı şekilde bekledi

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 6.8.2017 20:33 Güncelleme Tarihi: 6.8.2017 20:36
Aracıyla denize uçtu, iki gün kimsenin haberi olmadan yaralı şekilde bekledi

Körfezi’nde aracıyla denize uçan bir kişi ekipleri tarafından sağ olarak kurtarıldı. nın iki gün önce meydana geldiği, söz konusu araç sürücüsünün iki gün boyunca kimsenin haberi olmadan yaralı şekilde beklediği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, saat 12.10 sıralarında Körfezi Ahmetbeyli mevkiinde kayalık bölgeye bir aracın uçtuğu ihbarı üzerine Kuşadası Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bölgede gerçekleştirilen arama kurtarma çalışması sonucu Ahmetbeyli sahil kesiminde denize uçan araç ile yaralı bir araç sürücüsüne ulaşıldı.

Yaralı araç sürücüsüne ilk müdahaleyi yapan sahil güvenlik ekipleri, sedye ile uçurumdan çıkararak, yaralıyı 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.
Bu arada, sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı araştırmada M.N. isimli şahsın, iki gün önce aracıyla denize uçtuğu ancak kimseye haber veremediği için kaburga ve ayağında kırık halde iki gün boyunca kurtarılmayı beklediği ortaya çıktı.

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Aracıyla denize uçtu, iki gün kimsenin haberi olmadan yaralı şekilde bekledi
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