Düğünde çocuk maganda dehşeti: 1 ölü, 4 yaralı!

Edinilen bilgiye göre, Karakollar Mahallesi'ndeki bir düğünde 14 yaşındaki M.Ö.'nün pompalı tüfekle havaya rastgele ateş acıması sonucu yüzünden yaralanan 11 yaşındaki Günay Kaygusuz, iki kez duran kalbinin çalıştırılmasına rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Düğün yerinde bulunan Hüseyin Okuyan (33) kolundan, Özay Öztürk (38) ayağından, Serap Gültekin'nin (24) diz kapağından, Emre Can Katarbaşı vücudundan (19) hafif yaralandığı öğrenildi.



Yaralılar Çine Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Aydın'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

