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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 12 yaralı!

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 6.8.2017 20:30 Güncelleme Tarihi: 6.8.2017 20:30
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 12 yaralı!

'nın ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen da 12 kişi yaralandı.

, 17.00 sıralarında 'nın kırsalında bulunan Yaylalı Mahallesi yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Alanya'dan Yaylalı Mahallesi'ne giden Mehmet S. yönetimindeki 07 LRB 58 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hakan A.'nın kullandığı 07 YG077 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle yaralanan sürücüler ile her iki otomobilde bulunan Kadir Y., Okan A., Volkan A., Efe S., Eren S., Lütfiye S., Aslı S., Simge S., Gamze S. ve Eli S., ihbar üzerine olay yerine gelen 5 ambulansla civardaki hastanelere götürüldü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 12 yaralı!
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