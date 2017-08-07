Asılsız ihbara 250 TL para cezası

Acil çağrı merkezine 381 bin 920 adet çağrı geldiğini belirten Yılmaz, "7 ay içerisinde 381 bin 920 çağrı geldi. Bu çağrılardan 73 bin 916'sını sağlık birimine aktarıldı. Ekiplerimiz ise 23 bin 543 vakaya gitti"dedi. Zaman zaman saniyelerin ve dakikaların önemli olduğunu belirten Yılmaz, "Burada biz halkımızdan trafikte ambulanslarımıza öncelik tanınması yol verilmesi hususunda hassas davranmalarını istiyoruz. Yine 112'yi gereksiz yere meşgul etmemeleri, çünkü o arada çok ciddi trafik kazası geçiren kalp krizi geçiren herhangi kişiler aradığı zaman telefonun meşgul olmaması lazım. Bu vesile ile tekrar Niğde halkımızdan trafikte 112 ambulansa öncelik tanınması ve gereksiz yere 112 telefonlarının meşgul edilmemesi hususunda istirham ediyorum"diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU