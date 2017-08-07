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Asılsız ihbara 250 TL para cezası

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 7.8.2017 15:31 Güncelleme Tarihi: 7.8.2017 16:06
Asılsız ihbara 250 TL para cezası

NİĞDE İl Sağlık Müdürü Dr. Yılmaz Yücel,  ne asılsız ihbarda bulunan kişilere 250 TL para cezası kesileceğini söyledi.

Acil ne 381 bin 920 adet çağrı geldiğini belirten Yılmaz, "7 ay içerisinde 381 bin 920 çağrı geldi. Bu çağrılardan 73 bin 916'sını sağlık birimine aktarıldı. Ekiplerimiz ise 23 bin 543 vakaya gitti"dedi. Zaman zaman saniyelerin ve dakikaların önemli olduğunu belirten Yılmaz, "Burada biz halkımızdan trafikte ambulanslarımıza öncelik tanınması yol verilmesi hususunda hassas davranmalarını istiyoruz. Yine 'yi gereksiz yere meşgul etmemeleri, çünkü o arada çok ciddi trafik kazası geçiren kalp krizi geçiren herhangi kişiler aradığı zaman telefonun meşgul olmaması lazım. Bu vesile ile tekrar Niğde halkımızdan trafikte 112 ambulansa öncelik tanınması ve gereksiz yere 112 telefonlarının meşgul edilmemesi hususunda istirham ediyorum"diye konuştu.

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Asılsız ihbara 250 TL para cezası
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