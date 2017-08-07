Beton mikseri kontrolden çıktı, facianın eşiğinden dönüldü

Kaza, Kağıthane Hamidiye Mahallesi Kaymak Sokak üzerinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdülkadir Şenyıldız (35)'ın kullandığı dolu beton mikseri hızla girdiği virajı alamayarak önce kaldırımdaki elektrik direğine çarptı daha sonra yan yattı. Sürücü, mikserin içinde sıkıştı. Beton mikserinin içinde sıkışan sürücü için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle beton mikserindeki beton ve mazot yola aktı. Belediye ekipleri mikserden sızan mazot nedeniyle yolda kumlama çalışması yaptı.

HIZLA GELDİ DEVRİLDİ



Kazanın olduğu yerde esnaf olan Savaş Çetinkaya, "Hızla geldi ve burada devrildi. Uçak gibi araba yapıyorlar. Maalesef uçaklar virajı alamayarak devriliyor. Burada sürekli kaza oluyor. Belediyeden set yapılmasını istedik. Maalesef buraya set yapmadılar" dedi.



Beton mikserinin arkasından seyir eden otomobil sürücüsü Bahri Avcı "Beton mikseri benim önümde ilerliyordu. Viraja biraz hızlı girdi ve yan yattı.Ben arkasında zorla durdum. Yaralı sürücü kendi imkanları ile araçtan çıktı" diye konuştu.