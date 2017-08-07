Çiftlik sahibi gence işkence, şantaj, gasp

Konya'da sosyal medya üzerinden tanışıp arkadaş oldukları tavuk çiftliği sahibi 29 yaşındaki H.A.A.'yı çırılçıplak soyup işkence yaparak parasını, kredi kartlarını ve otomobilini gasp
ettiği iddia edilen 4 kişi tutuklandı. Olay, geçen cuma günü saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Caddesi'nde meydana geldi. Mobilyacılık yapan 19 yaşındaki Muammer D., 5 ay önce sosyal medya hesabı Facebook'ta evli 1 çocuk babası olan tavuk çiftliği sahibi H.A.A. ile tanışıp arkadaş oldu. Bu süre içerisinde ikili internet üzerinden ve cep telefonu ile sık sık görüştü. Mummer D., H.A.A.'ya mesaj atarak görüşmek istedi. H.A.A. da kendisine ait otomobille buluşma adresine gitti. Muammer D. aynı mesleği yaptığı arkadaşları H. A. (19), Z. T. (21) ve M. K. (20) ile birlikte H.A.A. ile buluştu. Mummer D., alkol aldıktan sonra arkadaşları ve H.A.A. ile birlikte Sille Barajı'na gitti. Şüpheliler iddiaya göre burada H.A.A.'yı zorla çırılçıplak soydu. H.A.A.'nın cüzdanında bulunan 750 lira parasını ve kredi kartlarını aldı. Daha sonra H.A.A.'yı kemerle dövüp, işkence yapan şüpheliler, bu anları cep telefonu ile videoya çekti. Daha sonra da bu videoyu internette paylaşacaklarını söyleyip tehdit ederek H.A.A.'dan 40 bin lira istedi. H.A.A. ise o kadar parasının olmadığını, kendisine ait tavuk çiftliğine giderlerse senet verebileceğini söyledi.
ELLERİNDEN KAÇTI
Şüpheliler H.A.A.'yı da alarak sahibi olduğu tavuk çiftliğine doğru yola çıktı. Tavuk çiftliğine geldiklerinde H.A.A., birden arabadan atlayarak şüphelilerin ellerinden kurtuldu. Şüpheliler de H.A.A.'nın otomobilini alarak çiftlikten ayrıldı. Kaçtıktan sonra yakınlardaki bir eve sığınan H.A.A. yardım istedi. Hastaneye kaldırılan
H.A.A.'nın polise yaptığı şikâyetin ardından 4 şüpheli kısa sürede gözaltına alındı. Parayı harcadıkları belirtilen şüphelilerin polise verdikleri ifadelerinde, 'Bize asılıyordu. Bacağımızı filan elledi. Bizde ona ders vermek istedik' dedikleri kaydedildi. Şüphelilerin kendi cep telefonları ile çektikleri işkence videolarını sildikleri, ancak H.A.A.'nın telefonundan çektikleri videoyu silmeyi unuttukları belirlendi. 4 şüpheli 'Yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, şantaj' suçlamalarıyla tutuklandı.