Türkiye'nin en iyi haber sitesi

’da feci : 3 ölü, 2 yaralı

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 7.8.2017 13:45 Güncelleme Tarihi: 7.8.2017 13:57
Elazığ’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

’da otomobille pikabın çarpışması sonucu biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

, -Diyarbakır karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cuma Erol idaresindeki 21 UA 176 plakalı otomobille Selçuk Can yönetimindeki 21 EB 743 plakalı pikapla kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Cuma Erol, Fatma Erol ve 5 aylık bebek Şevval Kaya olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Fatma Kaya ile Selçuk Can ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazada ölen biri bebek 3 kişinin cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Elazığ’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz