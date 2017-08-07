Elazığ’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cuma Erol idaresindeki 21 UA 176 plakalı otomobille Selçuk Can yönetimindeki 21 EB 743 plakalı pikapla kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Cuma Erol, Fatma Erol ve 5 aylık bebek Şevval Kaya olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Fatma Kaya ile Selçuk Can ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazada ölen biri bebek 3 kişinin cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.