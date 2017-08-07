Oğlunun tedavisi için televizyona çıkınca, nikahsız eşi tarafından terk edildi

Dini nikahla yaşayan Sevgi Başaran ve Cemil K. çiftinin 1.5 yaşındaki bebekleri Veli Ömer, yemek borusu olmadan doğdu. Doğduğu günden bu yana hastanede tedavi altında bulunan Veli bebek, karnından şırıngayla besleniyordu. Baba Cemil K., işsiz olması nedeniyle yurt dışından getirtilmesi gereken 30 bin liralık yapay yemek borusunu getirtemedi. Oğlunun rahatsızlığı karşısında çaresiz kalan anne Sevgi Başaran, yapılan bir haberle kendilerine yardım edilmesini istedi.



Ailenin durumunun gazete ve televizyon ve sosyal medyada haber olarak yayınlanması üzerine durumu haber alan Ereğli Kaymakamlığı aracılığıyla devreye giren Sağlık Bakanlığı Veli bebeği, özel bir ambulansla Ankara'ya götürdü. Veli bebeğe, geçtiğimiz 20 nisan tarihinde gerçekleştirilen ameliyatla yapay yemek borusu takıldı.



'GELME' DEDİ, BEN DE GİTMEDİM



Oğlunun sağlığına kavuşmasıyla büyük mutluluk yaşayan anne Sevgi Başaran, kendisinden habersiz televizyonlara çıktığı gerekçesiyle nikahsız eşinin kendisini terk ettiğini ileri sürdü.

Nikahsız eşi ile aralarının bozuk olduğunu, kendisi ve çocuğuyla hiç ilgilenmediğini belirten Sevgi Başaran şunları anlattı:



''Çocuğumuz hasta olarak doğduktan sonra eşimle problem yaşamaya başladık. O çocuğa sahip çıkma taraftarı değildi. Ben de çocuğumun sağlığına kavuşması için televizyona çıkıp sesimi tüm Türkiye'ye duyurdum. Kaymakamlığın devreye girmesiyle çocuğumun ameliyatı geçtiğimiz nisan ayında Ankara'da gerçekleşti. Oğlumun ameliyatına bile kendim gittim. Ameliyattan sonra da eşim beni arayarak, 'Sen televizyona çıktın. Benim bundan sonra sana kapım kapalı. Senin telefonun internete düştü. Benim bundan sonra seninle işim olmaz. Gelme' dedi. Ben de gitmedim. Çocuğumun sağlığına kavuşması için televizyona çıktın diye beni istemedi. Gidecek yerim olmadığı için bana teyzem Aynur Çetiner sahip çıktı. Ben de onun evine yerleştim.''



Sevgi Başaran, bir dönem birlikte yaşadığı Cemil K.'nın ilk eşinden boşanmadığı için kendisiyle resmi nikah kıyamadığını, oğulları Veli Ömer'in velayetinin de kendi üzerinde olduğunu kaydetti. Geçim sıkıntısı yaşadıklarını da belirten Çetiner, yetkililerin hem çocuğuna hem de kendisine sahip çıkmasını istedi.