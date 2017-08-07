Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'de !

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 7.8.2017 20:03 Güncelleme Tarihi: 7.8.2017 20:16
Osmaniye'de orman yangını!

'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen nda 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Zindağı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Arazinin engebeli olması müdahaleyi güçleştirdi. Söndürme çalışmalarına bir yangın söndürme uçağı ile 2 yangın söndürme helikopteri de destek verdi.

Yangın uzun süren çalışma sonrası söndürüldü. Yangın sonucu 2 hektar ormanlık alan zarar gördü, soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Osmaniye'de orman yangını!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz