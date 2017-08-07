Park halindeki 6 otomobil yandı

Güngören, Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan oto kaporta ve boya servisine ait bir otoparkta meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 05.30 sıralarında park halinde bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede alevler park halinde bulunan diğer otomobillere sıçradı. Otoparktan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobilleri söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Çıkan yangın nedeniyle 6 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Park halinde olan otomobillerin alev alev yanma anı ise bir vatandaşa ait cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.