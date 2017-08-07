Şemsiye saplarında 100 bin 920 Captagon hap bulundu

Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri, merkez Mezitli İlçesi'ne bağlı Çamlıca Mahallesi'ndeki bir eve baskın yaptı. Arama yapılırken duvar dibindeki çuvallarda 790 şemsiye olduğu fark edildi. Şemsiyelerden şüphelenen polis, birini alıp incelerken sökülen demir sapından uyuşturucu Captagon hap çıktı. Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şemsiyeler 2 gün boyunca söküldü. Şemsiyelerin demir sapından toplam 100 bin 920 adet hap çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 Suriyeli ise sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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