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saplarında 100 bin 920 Captagon hap bulundu

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 7.8.2017 14:01 Güncelleme Tarihi: 7.8.2017 14:05
Şemsiye saplarında 100 bin 920 Captagon hap bulundu

Mersin'de bir eve yapılan aramada ele geçirilen 790 demir sapına gizlenen 100 bin 920 Captagon hap bulunurken 2 yakalandı.

ile Mücadele Şube ekipleri, merkez Mezitli İlçesi'ne bağlı Çamlıca Mahallesi'ndeki bir eve baskın yaptı. Arama yapılırken duvar dibindeki çuvallarda 790 olduğu fark edildi. Şemsiyelerden şüphelenen polis, birini alıp incelerken sökülen demir sapından uyuşturucu Captagon hap çıktı. Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şemsiyeler 2 gün boyunca söküldü. Şemsiyelerin demir sapından toplam 100 bin 920 adet hap çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 ise sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Şemsiye saplarında 100 bin 920 Captagon hap bulundu
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