Çalıp satıp yine çaldılar

Ankara'da farklı modellere ait 15 otomobili çaldığı tespit edilen oto hırsızlık şebekesi çökertildi. Tutuklanan 4 çete üyesinin aynı aracı defalarca kez şase numarasını değiştirip farklı kişilere sattığı ortaya çıktı. Oto hırsızlık çetesi, 15 ayrı ihbarın ardından 2 Ağustos'ta Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği'nin 'Implant Operasyonu'yla çökertildi. Çaldıkları araçları change yaparak (motor ve şase numaralarını değiştirerek) satan Serhat Ö., H.B., H.Ü.K. ve H.Y. 8 ay boyunca teknik takibe alındı. Adresleri teslim edilen zanlılar gözaltına alınırken, 15 otomobile de el konuldu.
DİŞÇİYE IMPLANT ŞOKU
Çete üyelerinin yöntemleri ise akıllara durgunluk verdi. Çalıntı bir aracı bir dişçiye satan çete liderinin aldığı parayla aynı dişçiye implant yaptırdığı bir süre sonra sattığı aracı yeniden çaldığı ortaya çıktı. 3 çalıntı otomobil
in bu şekilde satıldıkları adresten tekrar çalınıp başka kişilere yeniden satıldığı anlaşıldı. 'Double change' denilen yöntemle çaldıkları aracın şase ve motor numaralarını değiştirip onlarca kişiyi mağdur eden çete üyelerinin kadın ticareti de yaptığı anlaşıldı. İsimleri açıklanmayan 2 çete üyesinin özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ortaya çıktı. 4 şüpheli de tutuklandı. Savcılık soruşturmasında çete üyelerinin kendi aralarında şifreli konuştuğu 'change araçlara' 'evlat', çalıntı araçlara da 'torun' dedikleri belirlendi.