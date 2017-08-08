Düzce’de fuhuş operasyonu

Edinilen bilgilere göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Masası ekipleri Kalıcı Konutlar Yeşiltepe Mahallesi'nde C. K.'ya ait evde fuhuş yapıldığı ihbarını aldılar. Polis ekiplerince yapılan baskında evde bulunan Gürcistan uyruklu P. C. ile Özbekistan uyruklu M. E. suçüstü yakalandı.

SINIR DIŞI EDİLDİLER



Yakalanan her iki kadın Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından sınır dışı edilirken, evinde fuhuş yaptıran C. K. ise bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek suçundan mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.