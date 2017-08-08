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İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 8.8.2017 11:47 Güncelleme Tarihi: 8.8.2017 11:53
Düzce’de fuhuş operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Masası ekipleri Kalıcı Konutlar Yeşiltepe Mahallesi’nde C. K. isimli şahsın evinde yaptığı tespit edilen Gürcistan ve Özbekistan uyruklu iki kadını yakaladı. Yakalanan iki kadın sınır dışı edilirken, fuhuşa aracılık yapan C. K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Masası ekipleri Kalıcı Konutlar Yeşiltepe Mahallesi'nde C. K.'ya ait evde yapıldığı ihbarını aldılar. Polis ekiplerince yapılan baskında evde bulunan Gürcistan uyruklu P. C. ile Özbekistan uyruklu M. E. suçüstü yakalandı.

SINIR DIŞI EDİLDİLER

Yakalanan her iki kadın Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından sınır dışı edilirken, evinde fuhuş yaptıran C. K. ise bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek suçundan mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Düzce’de fuhuş operasyonu
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