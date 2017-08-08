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Eşini dökerek yaktığı iddia edilen şüpheli gözaltında

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 8.8.2017 15:33
Eşini benzin dökerek yaktığı iddia edilen şüpheli gözaltında

Ankara'da iddiaya göre, eşi tarafından üzerine dökülerek, yakılan Iraklı 3 çocuk annesi İ.M., Numune Hastanesi'nde tedaviye alındı. Eşini yaktığı öne sürülen N.M., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Yenimahalle'deki Demetevler Mahallesi'nde yaşandı. 401'inci Cadde, numara 16'daki apartmanın katından oturan Iraklı İ.M., iddiaya göre, eşi N.M. tarafından darp edildikten sonra üzerine dökülerek yakıldı.

KOMŞULARI DIŞARI ÇIKARDI

İ.M.'nin çığlıkları üzerine içeri giren komşuları yanarak, yaralanan kadını dışarı çıkarıp, itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri tarafından evde soğutma çalışması yapılırken, yaralı İ.M. ambulansla Ankara Numune Hastanesi'ne götürülüp, acil serviste tedaviye alındı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan İ.M.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bu arada eşini yaktığı öne sürülen N.M. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Eşini benzin dökerek yaktığı iddia edilen şüpheli gözaltında
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