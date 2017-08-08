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Hisarcık’ta sı: 7 yaralı

Giriş Tarihi: 8.8.2017 07:32
Hisarcık’ta trafik kazası: 7 yaralı

’nın Hisarcık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen sında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, (19) yönetimindeki 43 PF 890 plakalı Otomobil ile (25) yönetimindeki 43 ER 827 plakalı otomobil 82. Yıl Mahallesi TOKİ konutları kavşağında çarpıştı. Meydana gelen da yaralanan araç sürücüleri Mustafa Turgut ve Mustafa Keleş ile her iki araçta bulunan Yakup Gürel (20), Ali Kaaan Genç (18), Tayfun Mican (22), Mehmet Varol (26), Yücel Turgut (24), olay yerine gelen 112 ekiplerince Hisarcık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, ağır yaralı araç sürücüsü Mustafa Turgut Tavşanlı Doç Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Hisarcık’ta trafik kazası: 7 yaralı
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