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İstanbul'da 3500 yıllık eserler ele geçirildi

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 8.8.2017 15:12 Güncelleme Tarihi: 8.8.2017 15:27
İstanbul'da 3500 yıllık eserler ele geçirildi

İstanbul’da, bir antika pazarında yapılan operasyonda, , ve dönemlerine ait 155 parça ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü çılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, 1 kişinin Şişli Feriköy'de kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Tarihi eserlerin el altından antika pazarında satıldığını belirleyen polis, 6 Ağustos'ta söz konusu pazara baskın düzenledi. Operasyonda A.A. (33) adlı şüpheli gözaltına alındı.

3 BİN 500 YIL ÖNCESİNE AİT 40 OBJE ELE GEÇİRİLDİ

Zanlının tezgahında yapılan aramada, 3 bin 500 yıl öncesine ait pişmiş topraktan yapılmış 40 adet obje, , ve İmparatorluğu dönemlerine ait 115 adet su mermisi eser ele geçirildi.

Şüpheli A.A., ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ele geçirilen tarihi eserler, Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğüne teslim edildi.

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İstanbul'da 3500 yıllık eserler ele geçirildi
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