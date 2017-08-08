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Kocaeli'de bir haftada 84 kişi boğulmaktan kurtarıldı

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 8.8.2017 14:23 Güncelleme Tarihi: 8.8.2017 14:32
Kocaeli'de bir haftada 84 kişi boğulmaktan kurtarıldı

İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, son bir haftada boğulma tehlikesi geçiren 84 kişinin hayatını kurtardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yaz sezonu boyunca il genelinde 8 bölgede yaklaşık 170 kişiyle sahillerde görev yapan KOSKEM ekiplerinin denizde de devriye gezerek boğulmalara karşı tedbir aldığı belirtildi.

Aşırıcı sıcaklar dolayısıyla yoğunlaşan sahil bölgelerinde vatandaşların can güvenliği için çalışmalara devam edileceği vurgulanan açıklamada, 31-6 Ağustos tarihlerinde Kumcağız sahilinde 44, Cebeci sahilinde 23, Kerpe'de 1, Karamürsel'de 4, Bağırganlı'da 6, Sarısu'da 1, Seyrek'te 3 ve Bayramoğlu sahilinde 2 olmak üzere 84 kişinin boğulmak üzereyken kurtarıldığı kaydedildi.

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Kocaeli'de bir haftada 84 kişi boğulmaktan kurtarıldı
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