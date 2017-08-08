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Profesörün arkasından davul çaldıran rektör tazminat ödeyecek

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 8.8.2017 10:13 Güncelleme Tarihi: 8.8.2017 10:20
Profesörün arkasından davul çaldıran rektör tazminat ödeyecek

(ÇÜ) eski rektörü Prof. Dr. , Ziraat Fakültesi'ndeki öğretim üyeliği görevinden emekli olan Prof. Dr. 'in arkasından davul çaldırdığı gerekçesiyle 5 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

1 Temmuz 2011'de dönemin rektörü Prof.Dr. Akınoğlu'na karşı, "Gittiğiniz yol doğru değil. Üniversiteyi bilimden uzaklaştırıp ayrımcılık yapıyorsunuz" diyerek tavır alan 46 yıllık bilim adamı Kanber, iddiaya göre Rektör'ün hedefi oldu. Prof.Dr. Akınoğlu'nun, "Emekli olduğun gün arkadan davul- zurna çaldıracağım" dediği konuşulurken, profesörün emekli olduğu gün de fakülte önünde davul çalındı. Bazı öğretim üyeleri aşağı inip davulcuları kovdu. Üniversite basın bürosundan yapılan açıklamada ise davulun 'jest ve sürpriz' amacıyla çalındığı belirtildi. Bunun üzerine Prof.Dr. Kanber, kendisini 'toplum önünde aşağıladığı ve kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu' gerekçe gösterip Prof.Dr. Akınoğlu hakkında 10 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Prof.Dr. Akınoğlu ise olayla ilgili çıkan haberler üzerine açıklama yaparak, davul çaldırılması olayı ile bir ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.



YARGITAY GENEL KURULU ONADI

Adana 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, açılan davada Prof. Dr. hakkında hakaret ederek Prof. Dr. 'in mesleki itibarını zedelediği iddiasıyla 5 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Yargıtay 4'üncü Hukuk Dairesi ise kararı kısmen bozdu. Yerel mahkeme önceki kararında direnince, dosya 'nda ele alınarak yerel mahkemenin kararı onandı. Aynı konuda tarafından açılan idari soruşturmada 'takipsizlik' kararı verilmiş, Danıştay da YÖK kararını onaylamıştı.

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Profesörün arkasından davul çaldıran rektör tazminat ödeyecek
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