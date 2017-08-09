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'da : 5 yaralı

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 9.8.2017 10:11 Güncelleme Tarihi: 9.8.2017 10:12
Ankara'da silahlı kavga: 5 yaralı

'nın Akyurt ilçesinde çıkan da, aralarında eski belediye başkanının da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Yıldırım Mahallesi Nurettin Cankurtaran Caddesi'ndeki emlak bürosuna gelen H.A. ile arkadaşları, eski ilçe belediye başkanı Fedai Yağcı (71), İbrahim Yağcı, Hüdai Yağcı, ve ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen tartışmada H.A'nın, tabanca ile 5 kişiye ateş açıp, yaraladıktan sonra kaçtığı öne sürüldü.

Yaralanan Fedai, İbrahim ve Hüdai Yağcı ile Burak Maden ve Mutlu Birsen, Akyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı, durumu ağır olan Hüdai Yağcı, 'ya sevk edildi.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Ankara'da silahlı kavga: 5 yaralı
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