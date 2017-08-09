Son dakika: Manisa Kırkagaç'ta deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Kırkağaç İlçesi Gökçukur Mahallesi olarak saptadığı deprem, saat 23.14'te meydana geldi. Yerin 13.42 kilometre altında olan deprem, Kırkağaç'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak belirledi.

EGE’DE KORKUTAN DEPREM

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