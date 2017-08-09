Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Son dakika: Manisa Kırkagaç'ta

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 9.8.2017 23:34 Güncelleme Tarihi: 9.8.2017 23:53
Son dakika: Manisa Kırkagaç'ta deprem

MANİSA'nın Kırkağaç İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Başbakanlık Afet ve Acil 'nın merkez üssünü Kırkağaç İlçesi Gökçukur Mahallesi olarak saptadığı , saat 23.14'te meydana geldi. Yerin 13.42 kilometre altında olan deprem, Kırkağaç'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak belirledi.

EGE’DE KORKUTAN DEPREM DÜNYA'DA MEYDANA GELEN EN BÜYÜK DEPREMLER!

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Manisa Kırkagaç'ta deprem
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz