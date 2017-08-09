Temizlik yaptığı için dayak yedi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde temizlik görevlisi olan Hasan Güzel, her zaman olduğu gibi sabah saatlerinde "şehrin sokakları temiz olsun" diye eline süpürgesini alarak Osmangazi ilçesi Doğanbey TOKİ Konutlarının parklarını süpürmeye başladı.

"BURALARI NİYE TEMİZLİYORSUN"



Konutların içinde bulunan parkta bulunan çardağı süpürdüğü sırada çardaktaki bankta uyuyan kişi, Hasan Güzel'e, "Buraları niye temizliyorsun" deyip yumrukla vurmaya başladı. Temizlik yaptığı sırada ansızın aldığı yumruk darbeleriyle neye uğradığını şaşıran Güzel'in burnu ve yüzü kanlar içinde kaldı.

Temizlik görevlisini feci şekilde döven alkollü şahıs olay yerinden hızla kaçtı. Çevrede bulunan vatandaşların yardımına koştuğu yaralı temizlikçinin yüzündeki kanlar silindi. Olay yerine çağrılan ilk yardım ekipleri Güzel'e ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri ise saldırganı yakalamak için harekete geçti.



Yaşadığı olayı anlatan Hasan Güzel, "Sabah işe Doğanbey Toplu Konutları'nın çevresinde bulunan parkları temizlemekle başladım. Parkta bulunan çardağı temizlediğim sırada çardakta uyuyan kişi, "Burayı niye temizliyorsun" diyerek bana vurmaya başladı. Ansızın aldığım darbeler karşısında neye uğradığımı şaşırdım. Burnum ve yüzüm kanlar içinde kaldı. Aldığım darbelerden sonra kendime gelip kendimi korumaya aldım. Saldırgan şahıs ise kaçarak uzaklaştı. Temizlik yaptığım için dayak yedim ağzım burnum kanlar içinde kaldı" dedi.