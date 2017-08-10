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'da kardeş kavgası: 1 ölü

Giriş Tarihi: 10.8.2017 06:56
Adana'da kardeş kavgası: 1 ölü

'da ağabeyi tarafından la yaralandığı iddia edilen genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, U. (22) ve ağabeyi A.U. (24) arasında merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi 3177 Sokak'taki evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.U. tarafından la karnından yaralandığı iddia öne sürülen Muhammet U, sağlık ekiplerince ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Muhammet U, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aynı ambulansla hastaneye gelen katil zanlısı A.U. ise gözaltına alındı.

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Adana'da kardeş kavgası: 1 ölü
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