Bahşiş yoksa delilo da yok!

Diyarbakır
lı müzisyenlerin 'yevmiye ile çalışalım' eylemi BBC Türkçe
'nin yaptığı haberle ülke gündemine oturdu. 3 gündür Göletli Park'ta devam eden davul zurnalı eylem hem sosyal medyadan hem de bölge illerden büyük destek gördü. Daha önce bahşişle geçimlerini sağlayan ancak son yıllarda azalan bahşiş ve yaygınlaşan sahte 1 dolarlar yüzünden mağdur olan müzisyenler düğün salonu işletmecileri ile ters düştü. Müzisyenlerin 'günlüğü hiç değilse 50 TL'den yevmiye ile çalışalım' talebine salon işletmecileri sıcak bakmayınca olanlar oldu. 200'ü aşkın düğün salonun bulunduğu Diyarbakır'da üç gündür 70 salonda canlı müzik hizmeti verilmiyor. 50 salon ise zaten lüks kategorisinde. İşte o müzisyenler 3 gündür OHAL
yasağını delmeden Göletli Park'ta 'çok sesli' bir eyleme imza atıyor. Kimi enstrüman çalışıyor kimi solist ama 3 akşamdır sadece kendileri için çalıp oynuyorlar. Sosyal medya hesapları üzerinden örgütlenen müzisyenler parkta bir araya gelerek basın açıklaması yapıyorlar. Salon sahiplerine karşı bu eylemde bir araya gelen müzisyenlerden biri, "Düğün salonu sahiplerine karşı biz de kazan yerine enstrümanlarımızı kaldırdık" diyerek gülüyor. Ses sanatçısı İbrahim Nuhat, bu eylemin fikir babası. Nuhat, pazartesi gününe kadar salon sahiplerine mühlet verdiklerini, talepleri gerçekleşmezse Diyarbakır'daki tüm düğün salonu müzisyenlerinin iş bırakma eylemi yapacaklarını açıklıyor.
'EVE SÜT PARASI GÖTÜRELİM'
Nuhat müzisyenlerin talepleri ile ilgili şunları aktarıyor: "Her salonda sekiz, on kişi çalışıyor. Büyük paralar talep etmiyoruz, en azından müzisyen salona gelip düğünde çaldığında, evine döndüğünde cebinde en azından bir elli lira olsun. Evine, çocuğuna süt, ekmek alabilsin. Birçok salon sahibini kutluyorum, bu şartı kabul etti ama çoğunu kınıyorum, yüz lira pazarlığına girenler var, vermem diyenler var" diyor. Nuhat'ın bir çağrısı da çevre il ve ilçelerdeki müzisyenlere: "Arkadaşlarının direnişine sahip çıkıp saygılı olsunlar. Gelip burada bedavaya, bahşişe çalışmasınlar." Sanatçı Nimetullah Yıldız müzisyenler yerine son sözü söyleyerek açıklamayı bitiriyor: Müzisyenlerin talepleri Diyarbakır'da tanınan bir düğün salonu kompleksinin yetkilileri ile görüşmek istedik. Ancak görüşme talebimiz kabul edilmedi. Müzik olmadan düğünün yapıldığı salondan görüntü almamıza da izin verilmedi.
1 DOLAR BİZİ DE YAKTI
Müzisyen
Hacı Sevinç, 'alatura' denen bahşişin nasıl ortadan kalktığını şöyle anlatıyor: "Eskiden müzisyenler alaturayla geçinirdi. Ama Gaziantep'ten başlayıp bölgeye yayılan düğünde sahte bir dolar atma furyası biz müzik gruplarını çok dara soktu. Artık ekonomik sebeplerden kimse para atamaz oldu." Tam da bu anda sahte bir doları mendil gibi sallayıp halay çeken bir vatandaşın sesi duyuluyor: "Bir doların gerçeği de sahtesi de çok can yakıyor."