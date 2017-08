Bakanlık desteğiyle köyde yeni hayat...

BUGÜN NELER OLDU

Muş'un Varto ilçesindeki Eryurdu köyünde doğan Çiğdem Doğan , ilk ve orta öğrenimini Varto'da yatılı olarak tamamladı. Ardından lise eğitimi için İstanbul'daki akrabalarının yanına gitti. İlk defa tanıştığı büyükşehrin büyüsüne kapılan Doğan, bir yandan eğitimini sürdürürken, bir yandan da çalıştı. Ancak 4 yıl sonra liseden mezun olunca köyüne geri dönmek zorunda kaldı. Aklı hep İstanbul'da olan Doğan, 19 yıl önce Varto'ya bağlı Beşikkaya Köyü'nde yapılan bir akraba düğünde tanıştığı, kendisinden 6 yaş büyük olan Levent Doğan 'a âşık oldu. "Beni kaçır" dediği Levent Doğan, töreden korkup cesaret edemeyince, O Levent Doğan'ı kaçırdı. Bir gün ormanda kalan âşıklara anlayış gösteren aileleri, yakınlarının da devreye girmesiyle bir araya geldi. Genç kızın babası, 10 koyun, 5 bilezik ve o zamanın parasıyla 5 bin lira başlık parası karşılığı evlenmelerine izin verdi.Bir süre sonra İstanbul'a yerleşen çiftin 2 oğulları dünyaya geldi. Levent Doğan inşaatlarda, Çiğdem Doğan da gündelik işlerde çalışıyordu. Gün geldi aç kaldılar, gün geldi kuru ekmek yediler. Büyükşehirdeki zor yaşam koşullarının ağırlığını yıllarca omuzlarında taşıdılar. Bir gün Tarım Bakanlığı'nın " Genç Çiftçi Projesi "ni de öğrenince köylerine dönmeye karar verdiler. 19 yıl sonra Levent Doğan'ın köylerine dönen ve proje kapsamında bakanlıktan hibe olarak 6 büyükbaş hayvan alan çift, kendilerine yeni bir hayat kurdu. 70 de koyunu bulunan Doğan çifti, çocuklarıyla birlikte şimdi daha mutlu bir hayat sürüyor.ÇiğdemDoğan önceleri İstanbul'a dönmeyi istediğini ancak daha sonra alıştığını söyledi. Doğan, "Buradaki şartlar da zor ama her şey doğal ve İstanbul hayatından daha iyi. Evimizi de kendi ellerimizle yaptık. 18 yaşındaki oğlum hem okuyor, hem de koyunlarımızın çobanlığını yapıyor. 11 yaşındaki diğer oğlum da bize yardım ediyor. Sebze ve meyve ihtiyacımızı bahçemizden karşılıyoruz. Her sabah ve her akşam 3 kilometre yürüyerek koyunları sağmaya gidiyorum. Süt, peynir, yağ ve yoğurt ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Kalanı da satarak çocuklarımı okutuyorum. Bütün zorluklara rağmen hepimiz çok mutluyuz" dedi. Levent Doğan ise eşinin azmine hayran olduğunu söyleyerek, "Zaman zaman yaşadığımız zorlukların üstesinden de eşimin dik duruşu ve direnişiyle aşıp mutluluğu yakaladık" diye konuştu.