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Cesede aldırmayan ler yüzmeye devam etti!

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 10.8.2017 19:37 Güncelleme Tarihi: 10.8.2017 19:51
Cesede aldırmayan tatilciler yüzmeye devam etti!

Antalya’nın ilçesinde dünden beri haber alınamayan genç de boğulmuş halde bulundu. lerin cesedin yanı başında denize girmeye devam etmesi ise dikkat çekti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Oba Mahallesi sahilinde meydana geldi.

Sahilden yaklaşık 100 metre açıkta su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz olduğu gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, vatandaşların da yardımıyla cesedi su sporları botuyla karaya çıkardı.

Yapılan kontrollerde cesedin dünden beri haber alınamayan İlkay Oruç'a ait olduğu ortaya çıktı.

Boğularak öldüğü ihtimali üzerinde durulan Oruç'un cesedi, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bu arada sahile gelerek keyfi yapanların Oruç'un cesedinin yanı başında denize girmeye devam ettikleri gözlendi.

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Cesede aldırmayan tatilciler yüzmeye devam etti!
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