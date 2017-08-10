Manisa'da trafik kazası: 9 yaralı

Alınan bilgiye göre, Kula'dan Uşak istikametine giden Erdal Bayat idaresindeki B FK 1525 yabancı plakalı otomobil, D-300 Karayolu Eşme Kavşağı'nda Hasan Tokar'ın kullandığı 46 D 9835 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Sevim Ayaz, Zeynel ve Şemsi Bayat ile minibüsteki yolculardan H.T. (10), N.T. (14), R.T. (17), C.T. (17), F.A. (14) ve Suriye uyruklu Yusra Asbavi (19) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Sevim Ayaz, ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.