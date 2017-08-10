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'da sı: 9 yaralı

Giriş Tarihi: 10.8.2017 07:12
Manisa'da trafik kazası: 9 yaralı

'nın Kula ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kula'dan istikametine giden Erdal Bayat idaresindeki B FK 1525 yabancı plakalı otomobil, D-300 Karayolu Eşme Kavşağı'nda Hasan Tokar'ın kullandığı 46 D 9835 plakalı minibüsle çarpıştı.

da, otomobilde bulunan , Zeynel ve Şemsi Bayat ile minibüsteki yolculardan H.T. (10), N.T. (14), R.T. (17), C.T. (17), F.A. (14) ve Suriye uyruklu Yusra Asbavi (19) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Sevim Ayaz, ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

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Manisa'da trafik kazası: 9 yaralı
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