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den son dakika 5 il için uyarısı!

Giriş Tarihi: 10.8.2017 10:20 Güncelleme Tarihi: 10.8.2017 10:23
Meteorolojiden son dakika 5 il için sıcak hava uyarısı!

13. Bölge Müdürlüğü'nden son dakika yapılan açıklamaya göre , , , ve için uyarısı yapıldı.

13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın 'de parçalı ve az bulutlu, , , ve 'da az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın ise kuzey ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının Adıyaman'da 44, Elazığ'da 43, Malatya'da 42, Tunceli ve Bingöl'de 41 dereceye ulaşması bekleniyor.

nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere vatandaşların, 11.00-16.00 saatlerinde dik gelen güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmaması gerekiyor.

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Meteorolojiden son dakika 5 il için sıcak hava uyarısı!
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