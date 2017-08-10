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’in mezar taşını parçaladılar

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 10.8.2017 09:55 Güncelleme Tarihi: 10.8.2017 10:06
Minik Eylem’in mezar taşını parçaladılar

’da ninesiyle sında ölen ’e yeni yapılan mezar taşı kimliği belirsiz kişilerce parçalanıp köşeye atıldı.

, 30 Mayıs 2017 tarihinde merkez Süleymanpaşa ilçesi Hayrabolu kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Güllü ile torunu 'a İstanbul yönünden hızla gelen bir otomobil çarpıp kaçtı. Ayşe Güllü ile torunu Eylem Carus kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

TAŞLAR PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU

Hastanede hayatını kaybeden 8 yaşındaki Carus, cenaze işlemleri tamamlandıktan sonra Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Yeni Şehir Mezarlığına defnedildi. Minik kızın Babası Ekrem Carus defin işlemlerinden sonra minik kızı için mermerden güzel bir mezar taşı yaptırdı. Baba Carus, ertesi gün yaptırdığı mezar taşlarının parçalanıp bir köşeye atıldığını öğrendi. Bunun üzerine kızının mezarının başına giden Baba Carus, sinir krizleri geçirdi.

"YÜREĞİM YANDI"

Baba Carus, "Şok oldum, çok üzüldüm. Kızımız rahmetli olmuş zaten psikolojimiz bozuk. Ben sahur hazırlıkları yapıyordum. Bir arkadaşım aradı kızımın sı haberini verdi. Hastaneye gittim kızımın rahmetli olduğunu öğrendim. Ayın 24'ünde mezarı yaptırmaya geldim. 25'inde ise buranın güvenlik görevlileri bana telefon açıp mezarın kırıldığını söylediler. Müslüman olan insan bunu hayatta yapmaz. Çok yüreğim yandı" dedi.

Baba Carus, minik kızının mezar taşlarının parçalanmasına yönelik suç duyurusunda bulundu.

Öte yandan Minik Eylem yaşasaydı 4 gün sonra 9 yaşına girmiş olacaktı.

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Minik Eylem’in mezar taşını parçaladılar
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