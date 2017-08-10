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Sultangazi'de sı!

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 10.8.2017 10:09 Güncelleme Tarihi: 10.8.2017 10:17
Sultangazi'de tramvay kazası!

İstanbul Sultangazi’de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Tramvayın altında yaklaşık 5 metre kadar sürüklenen talihsiz kadının yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Sultangazi'de, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Meydana gelen da talihsiz kadın tramvayın altında yaklaşık 5 metre kadar sürüklendi. İddialara göre tramvayı fark etmeyip, vatman'ın kornaya basması üzerine panikleyen kadın, kenara çekilmek yerine öne doğru hamle yaptı. Bu sırada duramayan tramvayın altında kaldı. Yaşanan kazanın ardından talihsiz kadının yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde: kadının yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada panikleyerek biranda hızlandığı ancak tramvaydan kaçamayarak altında kaldığı görülüyor. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Sultangazi'de tramvay kazası!
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