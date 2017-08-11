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Kardeşleri sı ayırdı

Giriş Tarihi: 11.8.2017 06:52 Güncelleme Tarihi: 11.8.2017 06:53
Kardeşleri trafik kazası ayırdı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tırın çarptığı iş makinesinde bulunan üç kardeşten biri yaşamını yitirdi, ikisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hüsrev Feriz yönetimindeki 43 BD 143 plakalı tır, Bilecik-Sakarya karayolunun Osmaneli ilçesi İçmeler mevkisinde 'ın kullandığı iş makinesine arkasından çarptı.

da, iş makinesinde bulunan sürücü Furkan Duman olay yerinde hayatını kaybetti, kardeşleri Demirhan ve Enes Duman ise yaralandı.

Ceset, Osmaneli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma ile kaldırılan yaralı iki kardeşin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

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Kardeşleri trafik kazası ayırdı
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