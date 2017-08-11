Ruletle kadın seçmişler!

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri teknik takip başlattı. 3 ay süren takip sonucu elde edilen bulgular sonucu Bursa merkezli Antalya, Ankara, İstanbul, Manisa ve Samsun'da kadın ticareti yaptıkları bildirilen 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu illerde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda Cüneyt K., Savaş K., Merdan P., Yonca G., Aslı I., Özlem Ö., Mahmut G., Mustafa G., M. Emin Ç., Uğur U. ve Emre M.gözaltına alındı. 2 şüpheli aranırken, yakalananların evlerinde yapılan aramalarda, 2 tabanca, bir rulet makinesi, bir miktar uyuşturucu madde ile yine eskort site kurucusu kişilerin tuttukları önemli kayıtlar ele geçirildi

Şüpheliler whatsapp'tan birbirlerine fotoğraf attıkları, beğenilen kadınların diğer illere gönderildiği belirtildi. Operasyonda ele geçirilen rulet makinesinin ise müşterilere fantezi amaçlı kadın seçiminde kullanıldığı da belirlendi.

SİTELERE İLAN VEREREK FUHUŞ YAPTIRDILAR

Ajans ve tanıtım organizasyonlarda çalışan aralarında yabancı uyruklu ve yaşı küçüklerin de bulunduğu toplam 30 kadını, çetenin bu iller arasında birbirlerine yolladıkları ve kendilerine ait eskort sitelerine ilan vererek, fuhuş yaptırdıkları belirtildi.

Mağdur kadınlar da verdikleri ifadelerinde lüks yaşam vaadi ile kandırılıp daha sonra tehdit ve korku ile fuhuş yaptırdıkları, kazanılan paraları da şüphelilerin ellerinden aldıklarını belirterek, şüphelilerden şikayetçi oldular.

Emniyetteki sorgulamaları tamamlanan 3'ü kadın 11 şüpheli 'insan ticareti yapmak', 'küçük yaştakilere fuhuş yaptırmak', 'fuhşa aracılık ve yer temini', 'uyuşturucu madde bulundurmak ve temin etmek' suçlamalarıyla bu sabah adliyeye sevk edildi.

Polis, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaları sürdürüyor.