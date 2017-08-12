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eğitmeni havuzda ölü bulundu

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 12.8.2017 11:37 Güncelleme Tarihi: 12.8.2017 11:40
Dalış eğitmeni havuzda ölü bulundu

Kuşadası'ndaki bir merkezinde usta dalış eğitmeni 34 yaşındaki , evinin havuzunda kalbi durmuş halde bulundu. Sağlık ekiplerince yaşama döndürüldükten sonra hastaneye kaldırılan Arıkan, kurtarılamadı.

eğitmeni dün akşam, Kuşadası'ndaki Beyazgül Sitesi'ndeki evinin havuzunda, arkadaşları tarafından kalbi durmuş halde bulundu. Arıkan'a ilk müdahaleyi sevk edilen 112 ekibi yaptı. Sağlık görevlilerinin müdahalesiyle yaşama döndürülen Arıkan, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Arıkan, kurtarılamadı.

OTOPSİ YAPILACAK

Sitedeki komşuları Serhat Arıkan'ın havuzda zaman zaman nefes tutma egzersizleri yaptığını söyledi. Vücudunda darp ve bir yara izi bulunmadığı belirtilen Arıkan'a, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verildi.

Dalış camiasında çok sevilen Serhat Arıkan'ın ölümü Kuşadası'nda üzüntü yarattı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Dalış eğitmeni havuzda ölü bulundu
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