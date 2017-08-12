O şehirde yaşayan köylüler 600 yıldır yağmur duasına çıkıyor

Bursa'nın fethinden önce Türkistan topraklarından gelen Dolu (Duğlu) Baba Hazretlerinin kabri başında asırlardır harman zamanı olarak bilinen temmuz sonu veya ağustos ayı başında yağmur duası ediliyor. Uludağ Milli Parkı giriş kapısının 3 kilometre altında bulunan Kirazlı köyü sınırları içinde kabri olan Dolu Baba Hazretlerinin türbesi başında Kirazlı ve civar köyler tarafından yılda bir defa dualar edilip, halka yemek ikram ediliyor. Köylüler koyunlarından sağdıkları sütlerle yaptıkları yoğurtları ise gelenlere ikram ediyor.