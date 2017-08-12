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Üvey annesi bu hale getirdi, tutuklandı!

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 12.8.2017 23:59
Üvey annesi bu hale getirdi, tutuklandı!

'te, 26 yaşındaki Fatma A., üvey kızı 3 yaşındaki E.A.’yı döverek hastanelik ettiği iddiasıyla tutuklandı. Fatma A., 1 aylık bebeği ile birlikte cezaevine konulurken, E.A. koruma altına alındı.

2 yıl önce Fatma A. ile ikinci evliliğini yapan inşaat işçisi 32 yaşındaki Ali A., 3 gün önce eve geldiğinde ilk eşinden olan kızı E.A.'yı göz çevresindeki morluk ve şişlik nedeniyle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Küçük kız tedavi altına alınırken, tespit edilen cilt altında yüzeysel yaygın doku lezyonları ve çok sayıda yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilemeyeceğine ilişkin rapor verildi.

Doktorların durumu polise bildirmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırmada E.A.'nın öz annesi Ayfer K.'nın geçen 15 Haziran'da polise başvurarak eski eşi Ali A. ile onun eşi Fatma A.'dan kızına şiddet uyguladıkları iddiasıyla şikayetçi olduğu, ancak çiftin adreslerinde bulunamaması nedeniyle ifadelerinin alınamadığı belirlendi.

Bunun üzerine Fatma ve Ali A. çifti gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden üvey anne Fatma A., 'Kasten yaralama' suçlamasıyla tutuklandı. Fatma A., 1 aylık erkek bebeği ile cezaevine konulurken eşi Ali A., delil yetersizliğinden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

E.A. adlı küçük kız iseÿAile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce koruma altına alınarak sevgi evine yerleştirildi.

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Üvey annesi bu hale getirdi, tutuklandı!
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