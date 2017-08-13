Aksaray'da dehşet! Tartıştığı kocasını öldürdü

İddiaya göre, Bahçeli Mahallesi'ndeki Koçyiğit Apartmanının 1'inci katında ikamet eden T. A. ile kocası Ferhat A. (32) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T. A. evde bulunan tabancayla kocasını başından vurdu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ferhat A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

T.A. gözaltına alındı.

Çiftin, 6 yaşında bir kız çocuğunun olduğu öğrenildi.