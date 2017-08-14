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'da vinç, midibüsün üzerine düştü: 7 ölü, 11 yaralı

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 14.8.2017 17:12 Güncelleme Tarihi: 14.8.2017 17:48
Ağrı'da vinç, midibüsün üzerine düştü: 7 ölü, 11 yaralı

'nın Hamur ile Tutak ilçesi arasında TIR'ın üzerinde bulunan vinç, midibüsün üstüne düştü. İlk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. sebebiyle, karayolu da çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

'nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik sında 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Ağrı il merkezi yönüne giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 63 K 3279 plakalı tırın üzerindeki iş makinesi, kentin Tutak ile Hamur ilçeleri arasındaki ulaşımı sağlayan Hamurderesi yolunun Tutak ilçesine bağlı Palandöken köyü mevkisindeki virajda TIR'dan düştü.

Düşen iş makinesi bu sırada karşı yönden gelen 65 ET 520 plakalı midibüse çarptı. Kazada, midibüsteki 7 kişi araçta sıkışarak hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Olayın ardından çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi.

Gelen ekiplerce midibüsten çıkarılan ve 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtilen 11 yaralı, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişilerin araçtan çıkarılması için görevlilerce başlatılan çalışmalar sürüyor. Kaza sebebiyle, karayolu da çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

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Ağrı'da vinç, midibüsün üzerine düştü: 7 ölü, 11 yaralı
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