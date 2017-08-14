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'nde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı

Giriş Tarihi: 14.8.2017 15:12
Sarıyer Rumeli Feneri'nde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı
'nde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına orman bölge müdürlüğü ekipleri ve itfaiyenin yanı sıra yangın söndürme helikopteri de müdahale ediyor.
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Sarıyer Rumeli Feneri'nde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı
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