Birlikte yaşadığı kadını vurduktan sonra intihar etti

Kayseri'nin Melikgazi İlçesinde yaşayan 42 yaşındaki Beyttullah Barbaros ile 8 yıldır resmi nikahsız birlikte yaşadığı 28 yaşındaki Tuğba Büyüksarı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kadın, 2 yaşındaki çocuğu ile birlikte yakınlarının evine sığınıdı.

Bir süre sonra tartıştığı Tuğba Büyüksarı ile konuşmak için kadının sığındığı eve giden inşaat işçisi Barbaros, burada Büyüksarı ile yeniden tartışmaya başladı.

Çıkan tartışmada sinirlenerek belinden çıkardığı tabanca ile ateş eden Barbaros, kadını karın, omuz ve kalça kısımlarından vurarak ağır yaraladı. Daha sonra silahı başına dayayan Barbaros tetiği çekerek intihar etti. Silah sesleri üzerine olay yerine gelen komşular durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde kanlar içerisinde yatan Barbaros'un hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralı kadın ise ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Barbaros'ın cansız bedeni Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırılırken, ağır yaralanan Büyüksarı'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın gerçekleştiği evde bulunan iki kişiyi sorgulamak üzere gözaltına aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.