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'te iplik sında çıktı!

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 14.8.2017 19:18 Güncelleme Tarihi: 15.8.2017 02:17
Gaziantep'te iplik fabrikasında yangın çıktı!

’te, Organize Sanayi Bölgesi'nde bir iplik sının depo olarak kullanılan kısmında çıktı. Yangının büyük olması nedeniyle bölgeye yakın yerleşim yerleri boşaltıldı.

Organize Sanayi Bölgesi 2'nci etapta bulunan Selçuk İplik sı'na ait depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 16.30 sıralarında çıktı.

Dumanları görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Pamuk ve elyaf dolu olan depodaki yangının büyüklüğü nedeniyle bölgeye yakın olan Sam Mahallesi'ndeki birçok ev boşaltıldı.

İtfaiyenin 28 araç ve 75 personelle müdahale ettiği yangında 4 itfaiye eri ve 3 vatandaş dumandan etkilendi.

Dumandan etkilenen itfaiyeciler ve vatandaşlar olay yerindeki ambulanslarla hastanelere götürüldü.

Mahalle sakinleri ise aynı depoda son 5 yılda 2 defa yangın çıktığını belirterek, tepki gösterdi.

Vatandaşların da katıldığı yangın söndürme çalışmaları devam ederken, mahalleyi kaplayan duman nedeniyle vatandaşlara maske dağıtıldı.

Fabrikanın deposunu saran alevleri kontrol altına almaya çalışan itfaiye ekipleri, yangının çevredeki evlere yayılmaması için büyük çaba gösteriyor.

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Gaziantep'te iplik fabrikasında yangın çıktı!
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