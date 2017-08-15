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İşçiler kazma kürekle patronlarını arıyor

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 15.8.2017 09:17 Güncelleme Tarihi: 15.8.2017 09:19
İşçiler kazma kürekle patronlarını arıyor

Gaziantep 1. 'ndeki () bir  iplik fabrikasında çıkan ın 15 saat süren çalışmayla söndürülmesinin  ardından fabrika çalışanları, itfaiye ekipleriyle fabrika sahibini yığıntılar  arasında arıyor.

'de faaliyet gösteren bir iplik fabrikasında çıkan , Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 110 kişiden oluşan 50 araçlı ekiple 15 saat süren çalışmanın ardından söndürdü.

Yangının söndürülmesinin ardından gece boyunca fabrikada bekleyen fabrika sahibi yakınları ile işçiler, tesisin sahibi 'nın arama çalışmalarına katıldı.

İşçiler, ellerindeki kazma ve küreklerle döküntüler arasında patronlarını arama çalışmalarına destek veriyor.

Arama çalışmalarına katılan işçilerden Hüseyin Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Elimizden geldiğince aramaya çalışıyoruz. Kendisinden geceden beri haber alamıyoruz. İnşallah bir an önce buluruz. " diye konuştu.

Gaziantep 1. OSB'de bir iplik fabrikasının deposunda, pamuk ve elyaf malzemelerin bulunduğu bölümde dün akşam çıkan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri gönderilmişti. Dumandan etkilenen 4 ile 3 işçi kentteki bazı hastanelere kaldırılmıştı. Bu kişiler, tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Çevre binalardaki vatandaşlar ise tedbir amacıyla tahliye edilmişti.

Tesiste olduğu iddia edilen fabrika sahibi Tuncay Kara'yı arama çalışmalarında, bu kişiye ait herhangi bir bulguya rastlanmadığı açıklanmıştı.

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İşçiler kazma kürekle patronlarını arıyor
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