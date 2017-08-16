Sokaklarda gece bekçiliği dönemi, İstanbul'da 32 yıl aradan sonra önceki gece tekrar başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün mahallelerde güvenliğin sağlanması için 8 bin 320 aday arasından seçtiği 700 bekçiden 386'sı önceki gece 22.00 ile dün 06.00 arasında Beşiktaş, Sarıyer, Bağcılar, Esenler, Ümraniye, Ataşehir, Üsküdar ve Beykoz'da görev başındaydı. Uygulama çok yakında İstanbul'un 39 ilçesinde hayata geçecek. Bekçi sayıları, ilçelerin risk durumuna göre artacak. SABAH yeni dönem bekçilerin ilk görev heyecanına ortak oldu. SABAH muhabiri İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın 'Gece Kartalları' dediği bekçilerle sokak sokak gezdi. İşte manzara:



MURTAZA'YI OKUDUNUZ MU?

Bekçilerden Ertan Köksal (26) ve Murat Yetmez (23) Beşiktaş'ta göreve başlayan 16 bekçiden ikisiydi. Levent Çarşı içerisi ve ara sokaklarda devriye attılar. Onlar heyecanlı, bekçileri karşılarında gören vatandaşlar ise mutluydu. Yıllardır Levent Çarşı'da esnaflık yapan Hüseyin Varışlı, bekçilere "Bekçi dediğin bıyıklı olur. Bu arkadaşların bıyıkları yok" diye takıldı. Ardından da "Bizim güvenliğimizi sağlayacaksınız. Artık geceleri daha rahat uyuyacağız. Genç, dinamik olmanız bizim için avantaj. Allah utandırmasın" diyerek onlara başarılar diledi. Esnaf Ünal Yılmazer ise "İstanbul eski İstanbul değil. Aman ha dikkatli olun" diye uyardı. İkisi de bekâr olan bekçilere "Orhan Kemal'in Bekçi Murtaza kitabını okudunuz mu?" diye soruldu. Okumamışlardı. "İlk fırsatta okuyacağız" dediler. Taksi durağında gece güvenlik görevlisi Fatih Yaman da mahallelerde hırsızlığın azalacağını söyledi. Sokaklarda düdük çalarak dolaşan Köksal ve Yetmez, "Amacımız emniyet teşkilatına olan güveni daha da iyi noktalara getirmek. Kemal Sunal'ın oynadığı Bekçiler Kralı filmini defalarca kez izledik ve güldük. Bir gün bizim de bekçi olacağımız hiç aklımıza gelmezdi" dedi. Pendik Belediyesi de bekçilere ilk gece mesailerinde kumanya dağıttı. Bekçiler haftada 6 gün, günde 8 saat esasına göre çalışacak.





SABAH muhabiri Erhan Öztürk bekçilerin ilk mesai heyecanına ortak oldu.

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