Gaziosmanpaşa’da olaylı gece: 1’i polis 2 yaralı

Gaziosmanpaşa'da daha önce kahvehane olarak kullanılan boş iş yerini kurşunlayan kişi veya kişilere müdahale etmek isteyen polis ile olayla ilgisi bulunmayan bir sivil silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karlıtepe Mahallesi Doğan Sokağı'nda eskiden kahvehane olarak kullanılan boş durumdaki dükkanın kurşunlandığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin şüpheli ya da şüphelilere müdahale etmek istediği sırada açılan ateş sonucu bir polis bacağından, olayla ilgisi bulunmayan ve yoldan geçen bir vatandaş ise göğsünden yaralandı. Bunun üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve takviye polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sokakta çift taraflı güvenlik şeridi çeken polis, boş kovanları toplayarak delil çalışması yaptı. Özel harekat polisi de çevrede güvenlik tedbiri aldı.

Olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından güvenlik şeritleri kaldırılarak sokak tekrar açıldı.

Polis, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.