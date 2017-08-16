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’da olaylı gece: 1’i 2 yaralı

Giriş Tarihi: 16.8.2017 05:27 Güncelleme Tarihi: 16.8.2017 05:29
Gaziosmanpaşa’da olaylı gece: 1’i polis 2 yaralı

'da eskiden olarak kullanılan iş yerinin kurşunlanması olayına müdahale etmek isteyen ile yoldan geçen bir vatandaş, açılan ateş nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı

'da daha önce olarak kullanılan boş iş yerini kurşunlayan kişi veya kişilere müdahale etmek isteyen ile olayla ilgisi bulunmayan bir sivil la yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karlıtepe Mahallesi Doğan Sokağı'nda eskiden kahvehane olarak kullanılan boş durumdaki dükkanın kurşunlandığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin şüpheli ya da şüphelilere müdahale etmek istediği sırada açılan ateş sonucu bir polis bacağından, olayla ilgisi bulunmayan ve yoldan geçen bir vatandaş ise göğsünden yaralandı. Bunun üzerine bölgeye 112 ve takviye polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sokakta çift taraflı güvenlik şeridi çeken polis, boş kovanları toplayarak delil çalışması yaptı. polisi de çevrede güvenlik tedbiri aldı.

Olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından güvenlik şeritleri kaldırılarak sokak tekrar açıldı.

Polis, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Gaziosmanpaşa’da olaylı gece: 1’i polis 2 yaralı
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