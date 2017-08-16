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'da oto hırsızlığı operasyonu

Giriş Tarihi: 16.8.2017 09:18
Şanlıurfa'da oto hırsızlığı operasyonu

'da ları sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son dönemlerde kentte artan kamyon hırsızlıklarının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmalara sonucu 'den kiralık araçlarla kente gelen bir grubun 'da 4 kamyon ve bir otomobil ile Mersin'de çaldıkları 2 kamyonu çevre illerde sattığını belirledi.

Teknik takip sonucu hırsızlık için geldikleri Şanlıurfa'da gözaltına alınan I.H.İ, E.D ve Ö.Ç. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Şanlıurfa'da oto hırsızlığı operasyonu
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