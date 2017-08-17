Milyonluk elektronik sigara baskını

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, kaçak elektronik sigara satışına yönelik Fatih'te iki adrese operasyon düzenledi. Bir iş hanında iki iş yerine düzenlenen eş zamanlı baskında piyasa değeri bir milyon lira olan 15 bin 848 adet değişik markalarda kaçak elektronik sigara likidi, 218 adet elektronik sigara ve toplam 850 adet elektronik sigara aparatı ele geçirildi. M.A. ve T.Ö. isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İki şüpheliye 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında yasal işlem yapıldığı ve soruşturma kapsamında incelemelerin sürdüğü belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU