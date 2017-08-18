Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'da feci

Giriş Tarihi: 18.8.2017 15:33
Bodrum'da feci kaza

'da iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarptı, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Göltürkbükü Mahallesi'nde 5 yıldızlı bir otelin fotoğrafçılığını yapan 48 yaşındaki Serhat Dalmış, bugün saat 02.00'da, yanında çalışan 24 yaşındaki Anıl Berke ve Azeri uyruklu 35 yaşındaki Gülmina İbrahimova'yı da yanına alarak otomobille 'a gitmek üzere otelden ayrıldı.

Serhat Dalmış, Torba Mahallesi Demir Mevkii'ne geldiğinde henüz bilinmeyen nedenle yönetimindeki 48 BJ 963 plakalı otomobillin direksiyon kontrolünü yitirdi. Yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobil, takla atarak yolun karşısına geçti. Serhat Dalmış ve Anıl Berke öldü, Gülmina İbrahimova ise ağır yaralandı. nın haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibinin ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Gülmina İbrahimova'nın tedavisi sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bodrum'da feci kaza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz