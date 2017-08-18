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'da 3 ilde sağanak bekleniyor

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 18.8.2017 12:11
Doğu Anadolu'da 3 ilde sağanak bekleniyor

Bölgesi'ndeki 3 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bölgesi'ndeki 3 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı bulutlu olacağı, öğlen saatlerinden itibaren Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Kars ve Ardahan'da 10, Erzurum'da 11, Ağrı'da 13, Iğdır'da 17, Erzincan'da 18 derece olarak ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Erzincan'da 35, Iğdır'da 32, Ağrı'da 31, Erzurum'da 28, Kars'ta 24, Ardahan'da 23 derece olması öngörülüyor.

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Doğu Anadolu'da 3 ilde sağanak bekleniyor
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