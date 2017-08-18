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Erdoğan’dan 17 paylaşımı

Giriş Tarihi: 18.8.2017
Erdoğan’dan 17 Ağustos paylaşımı
Cumhurbaşkanı , resmi Twitter hesabından 17 1999 inin yıl dönümü nedeniyle paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin deprem bölgesinde olduğu gerçeğinin bilinciyle, devlet ve millet olarak felaketlere karşı her daim tedbirli olmalıyız. 17 Ağustos benzeri hadiselerin tekrar yaşanmaması için başta devletimiz olmak üzere hepimize sorumluluk düşüyor. Deprem ve diğer tüm felaketlerde hasar ve kayıpların yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz" dedi.
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Erdoğan’dan 17 Ağustos paylaşımı
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